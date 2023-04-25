ساويرس يجيب على ادعاء حول

2023/04/25 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ رجل الأعمال المصري، نجيب سايورس، على اتهامه بأنه على علاقة اقتصادية بقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي"، معتبرا هذه الاتهامات "أي كلام"

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