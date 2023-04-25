الصراع في السودان.. الخرطوم

2023/04/25 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسطت لجان السلام التي يقودها مدنيون لوقف إطلاق النار مؤقتا في معظم أنحاء إقليم دارفور بالسودان، بعد القتال الوحشي في جميع أنحاء البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي تسبب في هروب الآلاف من العاصمة، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

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