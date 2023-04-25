باريس سان جيرمان.. عرض مثير لرحيل نيمار وكين يخلفه

2023/04/25 | 08:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بعد ست سنوات قضاها في العاصمة الفرنسية، يخطط نادي باريس سان جرمان للاستغناء عن اللاعب البرازيلي، نيمار، الذي وصل إلى باريس في صفقة قياسية قبل نحو ستة أعوام، وفق تقارير.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن النادي الفرنسي منفتح على بيع اللاعب البرازيلي الذي يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وإن نادي تشلسي الإنكليزي سيقدم له عرضا "مثيرا".

ولا يعيش فريق العاصمة فترة مزدهرة، مع خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، والإصابة القوية لنيمار، بينما توالت تقارير عن رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وحتى هدافه وقائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.

وتعاقد سان جرمان مع نيمار، البالغ من العمر 31 عاما في 2017، ليغادر برشلونة مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو.



وساهم نيمار مع زملائه في الحصول على أربعة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة كؤوس.

ومع تخطيط سان جرمان لإعادة بناء الفريق، هذا الصيف، فقد يستغني عن نيمار لتوفير مساحة للجيل القادم، وفق وصف موقع fourfourtwo الإنكليزي.

ويشير الموقع إلى أن المالك الجديد لتشلسي، تود بوهلي، مستعد لإبرام صفقت كبيرة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أنفق الملايين لعقد صفقات للحصول على خدمات لاعبين مثل إنزو فرنانديز، وويسلي فوفانا، ورحيم سترلينغ، وآخرين.

في المقابل حدد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعر نجمه وقائده هاري كين، حال الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن النادي اللندني اشترط 100 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله لأي ناد منافس في الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن سعر النجم الإنجليزي سينخفض إلى 80 مليون إسترليني، إذا أراد توتنهام بيعه لناد آخر خارج حدود إنجلترا.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيصب في مصلحة باريس سان جيرمان، حيث سيكلفه هاري كين، ما يوازي 90 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا المبلغ يعد أقل كثيرا من الأهداف الأخرى للنادي الباريسي في سوق الانتقالات مثل النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، أو راندال كولو مواني مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

وتابعت بأن أوسيمين وكولو مواني لن يغادر أي منهما في الصيف المقبل بأقل من 100 مليون يورو.

وينتهي عقد هاري كين (29 عاما) مع نادي توتنهام في يونيو/حزيران 2024، علما بأنه قضى أغلب مسيرته بصفوف الفريق اللندني مع إعارات قصيرة لأندية ليتون أورينت وميلوول ونورويتش وليستر سيتي في مستهل مشواره.

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