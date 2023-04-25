المعدن الأصفر يرتفع مع تراجع الدولار

2023/04/25 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركية) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1536.56 دولار

وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس يوم الاثنين انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في أبريل نيسان، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها المركزي الأميركي.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتظهر خدمة فيدووتش من سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 90.5 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو أيار.

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