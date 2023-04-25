النفط ينخفض من جديد

2023/04/25 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون الطلب القوي على السفر خلال فترة العطلة في الصين الذي قد يدعم الطلب على الوقود مع احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في دول أخرى لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات ليسجل 78.70 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

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