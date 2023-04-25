بعد تصريحات منسوبة لكيفن هارت حول

2023/04/25 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ الإعلامي المصري باسم يوسف على تصريحات منسوبة للممثل الأمريكي من أصول أفريقية، كيفن هارت، بأن أجداده حكموا مصر و"بنوا الأهرامات" في مصر، متهما إياه بـ"الاستحواذ الثقافي"

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