كلفة الطلاق.. عبوك تتخذ قرارا جديدا وأم حكيمي تدخل على الخط بمفاجأة

2023/04/25 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الضجة التي أثارتها ثروة الدولي المغربي، أشرف حكيمي لدى الأوساط الرياضية المتابعة لقضية طلاقه، برزت مستجدات بشأن رد من والدته، وقرار زوجته هبة عبوك باتهامه بالاحتيال وسوء الإدارة.

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