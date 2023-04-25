قيادة أحلامك: انطلاق القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ 2023

2023/04/25 | 09:50 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Wuhan, China — (ARAB NEWSWIRE) انطلقت القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ (Dongfeng) في ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في 17 أبريل 2023.حضر القمة ما يزيد عن 100 شخص من أكثر من 30 دولة من بينها تشيلي والنرويج والمملكة العربية السعودية وفيتنام، حيث تعرفوا على استراتيجية تطوير الأعمال الخارجية لشركة دونغ فينغ وكذلك ما حققته […]

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