2023/04/25 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع بدرجات الحرارة و تساقط للأمطار نهاية الأسبوع الحالي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في المناطق والمدن العراقية المركز الخبري الوطني.

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