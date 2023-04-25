عبدالله العذبة يتحدث عن محاولات لـ

2023/04/25 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى إعلامي قطري أن هناك محاولات لـ"جر" مصر إلى إلى الحرب في السودان، مشيرا إلى أن الدول المحيطة بهذا البلد ستتأثر بفعل هذه الحرب

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