العراق على موعد مع أمطار رعدية نهاية الأسبوع الجاري

2023/04/25 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد، فيما اشارت الى فرص لتساقط زخات مطر رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

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