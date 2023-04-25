قائد عمليات ديالى يعلن الإطاحة بأخطر شبكة لنقل المخدرات

2023/04/25 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الثلاثاء، الاطاحة باخطر شبكة لنقل المخدرات في المحافظة.

وقال عمران لـ( بغداد اليوم)، إن "جهد استخباري استثنائي دام اسابيع عدة اسفر عن تحديد هوية اخطر شبكة لنقل المخدرات من بقية المحافظات الى ديالى وبالعكس والاطاحة بـ4 من عناصرها بعد سلسلة كمائن نوعية".

واضاف، أن "هذه العملية تعد الاهم خلال الثلث الاول من عام 2023 قياسا الى خطورة من جرى اعتقالهم"، مؤكداً أن "عملية الاعتقال كشفت عن 3 نقاط مهمة هي طرق النقل والتواصل واليات التوزيع ناهيك عن كشف خلايا اخرى هي رهن العمل الامني حاليا".

واشار عمران الى أنه "تم توجيه 3 من اهم الضربات النوعية لتجارة المخدرات في ديالى خلال 2023 بعد نجاح كبير تحقق في اختراق شبكات ومافيات خطيرة في الاشهر الاخيرة".

وتعد عمليات ديالى الاختبار الأمني الأبرز لحكومة محمد شياع السوداني منذ نيلها الثقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خصوصاً من ناحية القدرة على ضبط السلاح المنفلت وفرض القانون.

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