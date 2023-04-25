استقرار أسعار النفط.. وبرنت يلامس الـ 83 دولاراً للبرميل

2023/04/25 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين الطلب على الوقود في الصين مقابل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع خام برنت 1 سنتا إلى 82.74 دولارًا للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 78.79 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1٪ يوم الاثنين وسط تفاؤل بأن السفر في عطلة في الصين سيزيد الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية.



ومع ذلك ، لا تزال الأرقام بعيدة عن مستويات ما قبل COVID ، مع ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الطويلة وعدم توفر رحلات كافية.

بالإضافة إلى ذلك، أدت التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمس، مما دعم مكاسب أسعار النفط.

يمكن أن يساعد ضعف الدولار الأمريكي الطلب العالمي على النفط بجعله أرخص لحاملي العملات الأجنبية في البلدان الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن احتمال قيام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم ، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على الطاقة.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمعون في الأسبوع الأول من شهر مايو ايار.

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