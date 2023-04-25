"الأمر ليس سهلا".. سويسرا تترقب الفرص لإجلاء بقية مواطنيها من السودان

2023/04/25 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، الثلاثاء، أن بلاده تترقب الفرص لإجلاء مواطنيها المتبقين في السودان، لكنه أقر بأنه ربما لا يكون ممكنا إخراج من يحملون الجنسية السودانية، وفق رويترز.

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