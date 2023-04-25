بريطانيا تبدأ تسيير رحلات لاجلاء رعاياها

2023/04/25 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ضغوط تعرض لها رئيس الوزراء ريشي سوناك.

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