2023/04/25 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن اتحاد كتاب الابادة الجماعية في كردستان، اليوم الثلاثاء، تعرض كاتب للاختطاف في مدينة اربيل بإقليم كردستان. وقال الاتحاد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “الكاتب المختص في مجال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختطاف كاتب في أربيل المركز الخبري الوطني.

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