انخفاض جديد باسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم

2023/04/25 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ، اليوم الثلاثاء،انخفاضا جديدا في الأسواق المحلية.وجاءت الأسعار كالآتي: – أسعار البيع 142.000 ديناراً لكل 100 دولار.– أسعار الشراء 141.000 ديناراً لكل […]

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