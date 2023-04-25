الدولار أقل من 144 ألف دينار في تداولات اليوم

2023/04/25 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار لليوم الثلاثاء.

بغداد

البيع: 143.250 ديناراً لكل 100 دولار

الشراء: 141.250 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوب

البيع: 143.500 دينار لكل 100 دولار

الشراء: 141.500 دينار لكل 100 دولار

الشمال

البيع: 143.750 دينار لكل 100 دولار

الشراء: 141.750 دينار لكل 100 دولار

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