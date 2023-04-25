نائب رئيس الوزراء: نسعى لخلق سوق نفطي في أفريقيا ونسبة كردستان بالموازنة لن تصل إلى 20%

2023/04/25 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، عن مساعٍ عراقية لـ"خلق سوق نفطي" في أفريقيا، في حين أكد أن نسبة كردستان بالموازنة لن تصل إلى 20%.

وقال حسين في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه وجّه بـ"دراسة الوضع العراقي في افريقيا التي تمثل قارة مهمة"، مضيفاً: "نسعى لتنشيط البعثات الدبلوماسية وخلق سوق نفطي في أفريقيا".

وبخصوص الموازنة، ذكر حسين أن "الموازنة جيدة وستدعم الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى موازنة ثلاثية لتجاوز الأزمات".

وتابع، أن "نسبة كردستان بالموازنة لن تصل إلى 20 بالمئة كما يشاع"، في حين لفت إلى أن "تقييم الموازنة ممكن إذا حدث تغير بأسعار النفط".

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