2023/04/25 | 11:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: توفي الشاعر العراقي المعروف كاظم السعدي، بعد مسيرة خمسة عقود...

ظهرت المقالة وفاة الشاعر كاظم السعدي..



مؤلف أغنيات..



كلنا العراق..



ويا ناكر المعروف أولاً على المسلة.

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