2023/04/25 | 11:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: سلام عادل ـ في إطار التعديل الوزاري المرتقب لحكومة السوداني...

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