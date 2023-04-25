2023/04/25 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات.

وفي المباراة الأولى يلاقي الكرخ فريق الكهرباء على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثالثة والربع عصراً.

وفي ثاني المباريات، يواجه الشرطة فريق أربيل على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وبذات التوقيت يواجه نفط ميسان فريق نفط البصرة على ملعب ميسان الأولمبي.

وعلى ملعب النجف الدولي، يلاقي الديوانية فريق نفط الوسط عند الساعة السابعة و45 دقيقة.

وفي ختام مواجهات اليوم، يلاعب الحدود فريق القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة العاشرة مساءً.

التالي

منذ ساعة واحدة

توضيح يخص عقوبة حرمان جماهير الصقور

منذ ساعتين

كولومبيا تعلن عن وديتي العراق وألمانيا

منذ 20 ساعة

إيران تشارك في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بالعراق

منذ يوم واحد

اليوم..



انطلاق الجولة 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم

منذ يومين

تحليل يفصّل أسباب الارتباك في التعديل الوزاري المرتقب داخل حكومة السوداني

منذ يومين

نادٍ بلجيكي يفاوض لاعباً عراقياً في بغداد

منذ يومين

تغيير موعد مباراة دهوك والطلبة في دوري الكرة الممتاز

منذ 3 أيام

منتخبنا الشبابي يتغلب على الدومينيكان استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً

منذ 3 أيام

المالكي: نطمح لتقديم بطولة تليق باسم العراق في كأس العالم

منذ 3 أيام

6 خيول أجنبية تعزز قدرات اتحاد الفروسية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).