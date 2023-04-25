وفد أمني رفيع يصل إلى المقر المتقدم في كركوك

2023/04/25 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني، اليوم الثلاثاء، إلى المقر المتقدم في كركوك.

وقال مراسل “تقدم”، إن “رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمدي، وصلا الى المقر المتقدم – كركوك”.

وأضاف، أن “الزيارة تأتي للإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة”.

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