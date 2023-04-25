"أمن وأمان وحنان".. مجندة سعودية "تخطف القلوب" بصورة نوم طفل أُجلي من السودان بين يديها

2023/04/25 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان ضمن عمليات الإخلاء على موقع تويتر حاصدا تفاعلا واسعا الثلاثاء

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