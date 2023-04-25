وفاة الشاعر الغنائي كاظم السعدي صاحب القصائد المشهورة

2023/04/25 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل/ الزمان:توفي الشاعر العراقي كاظم السعدي، الثلاثاء، في مدينة أربيل بعد صراع طويل مع المرض.والسعدي هو شاعر غنائي عراقي، بدأ في سبعينات القرن العشرين، كتب أغاني ذات شهرة لبعض فناني الغناء العراقي ثم العربي، عمل في مجال الشعر الغنائي والصحافة، غادر العراق سنة 1995 إلى الإمارات العربية المتحدة، وظل هناك أكثر من 20 سنةـ […]

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