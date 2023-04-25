التونسية جابر لن تدافع عن لقبها بسبب الإصابة في دورة مدريد

2023/04/25 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP التونسية أنس جابر بعد انسحابها بسبب الاصابة من نصف نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب ضد البولندية إيغا شفيونتيك مدريد (أ ف ب) – لن تدافع التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، عن لقبها في دورة مدريد للألف التي تنطلق الثلاثاء، بعد أن أعلنت الاثنين انسحابها بسبب “تمزق صغير في ربلة الساق”.ونشرت جابر […]

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