الملا يكشف عن تحرك نيابي لإقالة الحلبوسي لتورطه بملفات فساد في الانبار

2023/04/25 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في تحالف عزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، عن تحرك نيابي لإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان لتورطه بملفات فساد في الانبار وسوء ادارته لمجلس النواب.وقال الملا، في حديث لوكالة ايرث نيوز ان “هناك تحرك نيابي لاقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب وهذا التحرك ليس بضغط خارجي وخصوصا اليوم المعادلة في […]

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