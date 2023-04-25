نصيف: وكيل وزارة التربية متورط بصرف 2.5 مليار دينار بشكل وهمي

2023/04/25 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرسة في بغداد تم اعطاؤها للاستثمار بشكل مخالف للانظمة والتعليمات.

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