2023/04/25 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار

نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس البلاد ليوم غد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. امطار رعدية نهاية الاسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. امطار رعدية نهاية الاسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).