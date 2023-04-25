لا وطن من دون بناء للشباب

2023/04/25 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سالم مشكور

لم تشهد الدولة العراقية منذ تأسيسها

استثماراً ايجابياً في فئة الشباب.

الأوطان تبنى بهم، والمجتمعات ترتقي

عندما يكون الاستثمار في الانسان عموما

سياسة ورؤية وبرنامج عمل حقيقي.



شباب

الع

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