تركيا: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق

2023/04/25 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش

أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده

لن تنسحب "في الوقت الراهن" من شمالي

العراق وسوريا.

وقال في مقابلة متلفزة نشرت وكالة

الأناضول التركية الرسمية مقتطفات

منها

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