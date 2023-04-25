أسايش اربيل توضح سبب اعتقال ناشط كردي بارز

2023/04/25 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت مديرية الاسايش في اربيل ، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن اعتقل الناشط والكاتب علي محمود.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الناشط والكاتب علي محمود أعتقل بسبب ايوائه شخص متهم بجريمة القتل حسب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وفي صباح اليوم، أعلن اتحاد كتّاب الإبادة الجماعية في كردستان، اختطاف ناشط بارز في مجال الإبادة الجماعية في محافظة اربيل .

الاتحاد قال في بيان إن "مسلحين قاموا ليلة أمس بخطف الناشط في مجال الإبادة الجماعية في كردستان علي محمود من منزله"، مطالبا "الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة بالكشف عن مصيره وحمايته".

علي محمود أحد المؤسسين لاتحاد كتّاب الإبادة الجماعية في كردستان وعضو المجلس الأعلى في الاتحاد، وفقا للبيان.

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