انخفاض سعر صرف الدولار بالعراق

2023/04/25 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انخفض سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في الاسواق المحلية ببغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 142,400 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف فيما " بلغ سعر البيع 142,000 دينار لكل 100 دولار، والشراء 143,000 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

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