أدوية سامراء تخطط لتأمين 50 %من حاجة الأسواق المحليَّة

2023/04/25 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت شركة أدوية سامراء إنها تسعى إلى تأمين 50 %من حاجة الأسواق المحليَّة خلال فترة محدودة في ظلِّ توجهات الحكومة لدعم وتوطين الصناعة الدوائيَّة. وأوضح مدير عام الشركة، عبد الرحمن عباس […]

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