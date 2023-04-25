2023/04/25 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوقف ما لا يقل عن 110 أشخاص، اليوم الثلاثاء: في تركيا في إطار عملية تندرج في إطار “مكافحة الإرهاب” وتستهدف حزب العمال الكردستاني، على ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة الإرهاب في تركيا المركز الخبري الوطني.

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