الحلبوسي يرفع دعوتين قضائيتين على حيدر الملا وشخص هدد باقتحام البرلمان

2023/04/25 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تقديم شكوى ضد المدعو حيدر الملا وشخص آخر لدى القضاء، بسبب الاساءات المتكررة والتهجم على شخصه والتهديد باقتحام البرلمان.

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