لجنة نيابية: الاهتمام بالقطاع الزراعي سيؤمن فرص عمل لمليون شخص

2023/04/25 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، الثلاثاء، عن أن تخصيصات هذا القطاع في موازنة العام 2023 تبلغ 1% فقط.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة حسين مردان، إنه "من غير المقبول أن تكون حصة القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي للمواطن هي 1 بالمئة فقط بالنسبة لوزارتي الزراعة والموارد المائية".

وأضاف مردان، أن "الدولة ترغب بتطبيق طرق الري الحديثة وتبطين الأنهر وهذا لا يمكن أن يتحقق بتخصيص هذه النسبة الضئيلة من المبالغ في الموازنة، خصوصاً أن العراق يمر بشح مائي وقد لا نستطيع تأمين مياه الشرب خلال العام المقبل".

وشدد مردان في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، على ضرورة "الاهتمام بوزارتي الزراعة والموارد المائية مثل اهتمام الحكومة بوزارتي الداخلية والدفاع".

وتابع، أن اللجنة "أكدت لرئيس الوزراء خلال لقائها به أن الاهتمام بالقطاع الزراعي سيؤمن فرص عمل لمليون شخص وهذا العدد كبير اذا ما علمنا بأن فرص العمل ضمن القطاع الحكومي باتت مستحيلة بعد حصول عجز في الموازنة بلغ 67 % نظراً لارتفاع الانفاق على الجانب التشغيلي".

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