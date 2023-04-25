السودان يترقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار أعلنته واشنطن

2023/04/25 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP أشخاص ينتظرون مع امتعتهم للصعود إلى حافلة في جنوب الخرطوم في 24 نيسان/أبريل 2023 هربا من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع الخرطوم (أ ف ب) – يترقب السودانيون الثلاثاء تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه برعاية أميركية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها […]

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