شاهد بالفيديو.. بالمضادات الجوية .. ايران تتصدى لهجوم مباغت ولكن!!

2023/04/25 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lPriAvPYK78

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