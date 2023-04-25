الزيوت المهدرجة.. ما هي ولماذا يجب الحذر من تناولها؟

2023/04/25 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من محبي الوجبات السريعة والمخبوزات الجاهزة، فربما حان الوقت أن تتوقف عن تناولها بكثرة.وحذرت وزارة الصحة العامة القطرية، عبر "إنستغرام"، من تناول منتجات تشمل هاتين العبارتين: زيت نباتي مهدرج وزيت نباتي مهدرج جزئيًا.

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