هل ينهي التيار الصدري التجميد استعدادا للانتخابات المحلية؟

2023/04/25 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتجه الوضع في العراق الى الاستقرار الامني والسياسي، لكنه وضع...

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