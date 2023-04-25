السلطات الإيرانية تعيد توقيف الصحافي المعارض صميمي

2023/04/25 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات الإيرانية توقيف الصحافي المعارض كيوان صميمي بعد أشهر من الإفراج عنه إثر تمضيته أكثر من عامين في الحبس، وفق ما أفادت عائلته وكالة فرانس برس الثلاثاء.

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