الزراعة تكشف توقعات معدل محصولي الحنطة والشعير للعام الحالي

2023/04/25 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن كميات الحنطة والشعير التي سيتم حصادها ستكون جيدة، فيما اشارت الى أن جميع المتطلبات جهزت للتسويق.

وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (بغداد اليوم ) إن "هذا الموسم سيكون جيد بعد أن وفرت جميع ريات المياه للزراعة من خلال الأمطار"، مضيفا "ولن نستهلك خزين وزارة الموارد المائية وبالتالي فان نعمة الأمطار سهلت علينا النجاح لتوفير كميات المياه لمحصولي الحنطة والشعير".

وأكد القيسي أن "الكميات النهائية للمحصولين سيتم الإعلان عنها بعد اكمال عملية التسويق لوزارة التجارة".

واعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، أمس الاثنين، عن مساهمة الأمطار الأخيرة بتوفير رية الفطام بالكامل للموسم الزراعي الشتوي، مبينا أن موسم حصاد الحنطة والشعير سيكون بـ"غلة عالية" هذا الموسم.

وقال ذياب لـ(بغداد اليوم) إن "الأمطار ساهمت بأنهاء تخوفنا لعدم قدرتنا على توفير الكميات الكافية للحنطة والشعير ولاسيما في الوسط والجنوب كون هذه المناطق تكون نسب الأمطار فيها قليلة وبالتالي نحن نحتاج إلى توفير كميات المياه من الخزين المائي الذي كان فيه خزيننا قليل وعليه كان للأمطار دور في توفير المياه الكافية للزراعة".

وتابع ذياب أن "الاهوار غمرت بالمياه بعد أن جفت بشكل كامل في العام الماضي وبالتالي انتعشت الحركة هناك جراء عودة الاهوار إلى سابق عهدها".

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