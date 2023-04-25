خريجو كربلاء ينظمون تظاهرة وسط المحافظة للمطالبة بتعيينهم.

2023/04/25 | 12:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرابة الخمسة الآلاف خريج.

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