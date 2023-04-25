بالوثيقة.. دعوى قضائية بحق حيدر الملا لإهانته رئيس البرلمان

2023/04/25 | 12:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

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دعوى قضائية بحق حيدر الملا لإهانته رئيس البرلمان أولاً على المسلة.

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