مخاطر المخدرات والإدمان في المعهد التقني كربلاء

2023/04/25 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تقنيات صحة المجتمع في المعهد

التقني كربلاء برنامجاً تدريبياً

بعنوان (من أجل بناء جيل شبابي أقوى من

المخدرات والإدمان).



قدمت المحاضرة في

اليوم الأول الأستاذ المساعد زهرة مكي

محمود، تطرقت إلى

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