2023/04/25 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف متخصصون، بنود الموازنة الحالية،

بـ"المرعبة"، نظرا لحجم الارتفاع الكبير

في التخصيصات المالية والموظفين، حيث

تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70

بالمئة، وفيما كشفوا عن تعيين 20 ألف شخص

لا يقرؤون و

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