انخفاض أسعار النفط وتصديره.. تحديات خطيرة وحلول فقيرة

2023/04/25 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تجرِ خطة دول أوبك، المتمثلة بخفض

الإنتاج النفطي، كما كان مخططا لها، إذ

تراجعت الأسعار بدلا من ارتفاعها،

وباتت تهدد موازنة العراق التي تعاني

أصلا من عجز كبير، ما دفع خبراء

بالاقتصاد إلى توقع الإفلاس

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