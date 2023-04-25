إصابة منتسب إثر محاولة الانتحار بـ

2023/04/25 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنافاد مصدر أمنى، اليوم الثلاثاء، بإصابة منتسب إثر اقدامه على الانتحار بواسطة السلاح الأبيض "السكين" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السورية نيوز، إن "منتسبا يعمل في المهمات الخاصة التابعة للاتحادية تعرض للإصابة، نتيجة محاولته لانتحار بواسطة طعن بالسكين بمنطقة الرقبة".وأشار الى ان "حادث محاولة الانتحار حصل داخل داره ضمن مدينة الصدر في العاصمة بغداد".

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