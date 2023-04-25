2023/04/25 | 12:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن صدور 570 قراراً قضائياً غيابياً واسترداد أموال مهربة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/25 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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